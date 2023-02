ASSISEN. “Hij smeekte zijn vriend om niet dood te gaan”: buurtbewoners aan het woord over eerste momenten na dodelijke drugsdeal

Roeselare Warm onthaal voor nieuwe inwoners

Stad Roeselare trakteerde de inwoners die de voorbije maanden in de stad kwamen wonen afgelopen weekend op een onthaalvoormiddag. Een 70-tal nieuwe Roeselarenaars gingen op de uitnodiging in. Na een informeel moment met verwelkoming in cultuurcentrum De Spil stapten de inwoners de bus op voor een rondrit langs interessante plaatsen in de stad.