ASSISEN. Cassatie verwerpt wrakingsverzoek van verdediging in zaak rond fatale drugsdeal: proces kan gewoon worden verdergezet

Vrienden en familie omschreven hem als een rustige, vriendelijke jongen en zijn bazen als een goede werkkracht. Agaverdi Mahmudov (18) had alles om het te maken, maar toch liet de Menenaar zich in februari 2020 verleiden tot een drugsdeal, die fataal afliep. Agaverdi werd met één kogel om het leven gebracht door Sacha Brunessaux (23) uit Roeselare. Een ongeval, zoals die laatste zelf beweert, of doodslag? Lees alles over de dodelijke ripdeal in ons dossier .

Sacha Brunessaux (23) schoot op 25 februari 2020 Agaverdi ‘Agach’ Mahmudov dood tijdens een drugsdeal in de Weststraat in Roeselare. Mahmudov zou de bedoeling hebben gehad om 250 gram cannabis te stelen van de Roeselarenaar. Brunessaux beweert dat hij het vuurwapen, een Browning, afnam van het slachtoffer tijdens een schermutseling en daarop “per ongeluk” een schot loste. Zijn advocaten Johan Platteau en Tine Decoster waren dan ook van plan om op het assisenproces eerder deze maand de vrijspraak te pleiten op basis van wettige zelfverdediging. Zover kwam het echter (nog) niet en dat was te wijten aan de verdediging zelf.

Brunessaux moest normaal al lang z’n lot gekend hebben, maar op de dag van de laatste getuigenverhoren beslisten z’n advocaten een wrakingsverzoek neer te leggen op de griffie. Over haar beweegredenen wilde de verdediging geen commentaar kwijt. De avond voordien was de zitting wel met een discussie geëindigd over de timing van het verdere proces. De voorzitter maakte toen duidelijk dat hij geen voorstander was om vrijdagnacht nog verder te doen met de pleidooien en het debat over de strafmaat na het weekend wilde verderzetten. Hij leek echter niet in de voorwaardelijke wijs te spreken en dat werd hem mogelijk kwalijk genomen.