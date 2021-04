ASSISEN. Beschuldigde herinnert zich moord op Ellen (37) plots tóch (een beetje): “Ik ben als een wilde tekeer gegaan”

Oekene/Brugge ASSISEN. Beschuldig­de biecht plots motief op voor moord op Ellen (27)

26 april “Ik had nog nooit zo'n woede gevoeld.” Pol Mistiaen (46) nam maandagmorgen op aangeven van voorzitter Antoon Boyen onverwacht zelf het woord op zijn assisenproces in Brugge. De Oekenaar was de nacht van de moord naar eigen zeggen buiten zijn zinnen, omdat Ellen (37) opnieuw had aangegeven hem te willen verlaten. Of het een ingestudeerde zet was van de beschuldigde weet niemand. Zeker is dat Mistiaen zich nog steeds niets herinnerde over de moord zelf.