ASSISEN. Anderhalf jaar na moord op Ellen (37) kampt bedrogen echtgenoot nog steeds met geheugenverlies: “We hadden seks, ik viel in slaap en plots zat ik met ijzeren staaf naast haar op bed”

Deze vrouwen lieten het leven na partnerge­weld, nabestaan­den getuigen: “Mijn dochter lachte soms: ‘Peter zal me weer ‘ns kapotmaken’. Omdat hij er zo vaak mee dreigde”

9 november Statistieken bewijzen het: elke drie dagen kan huiselijk geweld eindigen in de dood. In ons land kwamen dit jaar alleen al zeker 18 vrouwen om na een aanval van hun partner. Altijd iemands dochter, zus of moeder. Nabestaanden vertellen over de alarmsignalen en de vaak toxische relaties waarin de vrouwen zaten. “We vroegen haar of hij wel echt de ware was. Maar zij zag hem graag. Nu is ze dood.”