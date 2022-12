ARhus schaaft openingsuren op De Munt en in Beveren bij

“Bij een grondige evaluatie van de bezoekerscijfers voor de periode 2015-2022 stelden we een daling vast in het aantal bezoekers op zondag in ARhus De Munt. Daarnaast zien we dat het aantal digitale transacties is toegenomen,” steekt Yves Rosseel, algemeen directeur van ARhus van wal. “Op basis van deze bevindingen en gezien de huidige tijden, stellen we onze openingsuren bij. Voortaan zullen de bib op De Munt en het ARhus Café niet langer wekelijks, maar enkel nog de derde zondag van de maand open zijn van 10 tot 13u. Op die manier laten we ons publiek dat enkel op zondag in de mogelijkheid is om langs te komen niet in de kou staan. En zo kunnen onder andere de maandelijkse Leesjury-bijeenkomsten voor kinderen van 4-16 jaar op zondag ook blijven doorgaan.” Op weekdagen en zaterdag blijven de openingsuren van ARhus De Munt ongewijzigd.