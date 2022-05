ARhus opent ruilwinkel tijdens Batjes

voetbal derde nationale A SV Rumbeke wint van VK Linden en promoveert naar derde nationale

De kers op de taart is er dan toch gekomen voor eersteprovincialer SV Rumbeke. De formatie van coach Geert Broeckaert wist immers de poort naar derde nationale in te beuken na een 2-1-thuiszege in de match van de allerlaatste kans tegen VK Linden. Door de promotie van SV Rumbeke komt er in West-Vlaanderen in tweede, derde en vierde provinciale ook nog een extra stijger.

26 mei