ARhus maakt gelukkig tijdens Jeugdboekenmaand

Maart staat als Jeugdboekenmaand traditioneel in het teken van boeken-en leesplezier voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar. Thema dit jaar is geluk. Ook het Roeselaarse kenniscentrum ARhus levert een bijdrage aan de Jeugdboekenmaand. Zo vind je op hun website heel wat leestips, maar daarnaast pakken ze ook uit met leuke knutselactiviteiten. Zo kan je op woensdag 8, 15, 22 en 29 maart tussen 14 en 16 uur geluksvogels of -monsters knutselen in de workshopruimte op verdieping +2 in ARhus De Munt en in ARhus Rumbeke. Daarnaast kan een bijdrage leveren aan de geluksmuur die wordt gecreëerd in ARhus De Munt. Tot slot kan je ook deelnemen aan een wedstrijd. Dit door een vrolijke foto of filmpje op te laden waarmee je vertelt elk boek je gelukkig maakt en waarom. Misschien win je wel één van de 25 boekenpakketten. Wie met de hele klas of groep deelneemt, maakt kans op een bezoek van de meter en peter van de Jeugdboekenmaand: kinderboekenmaker Barbara Rottiers en acteur Bill Barberis. Meer op www.arhus.be.