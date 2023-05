ARhus De Munt opent Digipunt voor al je digitale vragen

Rik (54) was zelf dakloos, nu helpt hij als vrijwilli­ger in nachtop­vang 't PosThuis: "Uit dankbaar­heid én omdat ik het verschil maak"

Vier jaar geleden leefde Rik Verthe (54) zelf nog op straat en verbleef hij afwisselend in de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Vandaag woont hij samen met z’n vrouwtje Els De Meurichy (48), die hij op straat leerde kennen, in een sociale huurwoning. Nu hij z’n leven weer op de rails heeft, werkt Rik als vrijwilliger daar waar hij in moeilijke tijden zelf terecht kon voor een bed, bad, boterham en babbel. “Ik wil anderen helpen ook een nieuwe start te maken”, aldus Rik die samen met Els hun persoonlijke verhaal vertelt.