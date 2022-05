Archeologische kaart laat je snuisteren in het Roeselaarse verleden

De kaart wordt voorgesteld op donderdag 19 mei. Die dag geeft Willem Hantson, de intergemeentelijke archeoloog van RADAR, om 20 uur in TRAX een lezing over de resultaten van ruim 10 jaar archeologisch onderzoek in de Mandel-regio. “Tegelijk met de lezing lanceren we een eerste versie van de archeologische kaart van Roeselare”, vertelt cultuur- en erfgoedschepen Mieke Vanbrussel. “Hierop ontsluiten we de resultaten van het archeologisch onderzoek per site. Zo kan elke inwoner opzoeken wat er in zijn of haar ‘achtertuin’ gevonden is. Ook wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is om te zien waar er Romeinse bewoning was in Roeselare, zal hier aan zijn trekken komen. In eerste instantie hebben we ons beperkt tot een 25-tal van de meest in het oog springende locaties. Op termijn is het de bedoeling ook de projecten met minder resultaten te delen, maar vooral ook om het archeologisch onderzoek van onder meer de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen en de Werkgroep Archeologie Roeselare daarin op te nemen. En ook toekomstig archeologisch onderzoek zal hier een plaats vinden. Zo creëren we een volledig en dynamisch beeld van de archeologische rijkdom van het Roeselaarse bodemarchief.”