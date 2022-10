Arbeider (50) uit Aalter overleden na metershoge val op werf Westwing Park in Roeselare

De man van Roemeense origine was in de liftschacht als elektricien aan de slag om bekabeling aan te brengen. Hij viel plots zo’n 7 verdiepingen of meer dan 15 meter naar beneden door de schacht. De brandweer, politie en een mugteam snelden ter plaatse om de man te redden en de eerste zorgen toe te dienen. Hij is in kritieke toestand naar het vlakbij gelegen ziekenhuis AZ Delta overgebracht. Daar overleed hij enkele uren later. Er zal door de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk worden onderzocht hoe het arbeidsongeval kon gebeuren en of alles in veilige omstandigheden gebeurde. Het slachtoffer was in dienst voor het technisch installatiebedrijf Decat Energy Technics uit Veurne.