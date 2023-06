Arbeider (46) kritiek na val in waterzuiveringsinstallatie, collega bedwelmd door dampen

Bakkerij ‘Dumortier’ in Rumbeke gaat dicht: “Klanten waren in het begin geschrok­ken, maar er is ook begrip voor onze keuze”

Bakkerij ‘Dumortier’ houdt er na 27 jaar mee op. Johan Dumortier (49) en zijn vrouw Ilse Pattyn (46) nemen binnenkort afscheid van de klanten in de bakkerij. De twee zijn nog niet aan hun pensioen toe, maar vinden dat het welletjes is geweest. “Het was geen gemakkelijke beslissing. Altijd hebben we dit graag gedaan, maar het bakkersbestaan is niet te onderschatten”, klinkt het.