Anna Deketelaere is nieuwe Junior Stadsdichter

Roeselare Krottegem­se Potrette­trek­kers opnieuw uit de startblok­ken

De Krottegemse Potrettetrekkers, de in 2019 gestichte fotoclub die een afdeling is van vzw Krottegemse Ransels, neemt een nieuwe start nadat de werking tijdens de coronajaren stil viel. “De doelstelling is drievoudig”, frist Frank Wauters even op. “Ten eerste elkaars foto’s bekijken en bespreken tijdens een maandelijkse samenkomst, ten tweede er al dan niet samen op uit trekken om Krottegem over de seizoenen heen te fotograferen met de bedoeling de Krottegemse kalender 2024 samen te stellen en ten derde voor begin 2025 een Krottegemse Fototentoonstelling voor te bereiden. Op maandag 30 januari om 20 uur nodigen we daarom alle Krottegemse fotografen en alle fotografen met een hart voor Krottegem uit op de heropstartvergadering van de Krottegemse Potrettetrekkers.” Dit in Breda Viva La Vie aan de Bruanestraat 1 in Roeselare.

23 januari