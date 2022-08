Anderstalige kinderen tonen talenten in zelf geregisseerde show

Tennis Enkeltoer­nooi TC Roeselare: vijf thuiszeges en mannen 2-winst voor Diede Desimpelae­re

De slotwedstrijd van het enkeltoernooi van TC Roeselare was best de moeite waard. De 90-punters Diede Desimpelaere en Arthur Snoecx, beiden aangesloten bij TC De Koddaert, maakten er een hoogstaande partij van en finaal was het Desimpelaere die het laatste winnende punt maakte. In het gezellige TC Roeselare zijn de dubbels nu ook opgestart en staan de finales komende zondag gepland.

21 augustus