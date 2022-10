An-Sophie vereeuwigt lichaamsdelen in porselein: “Tastbare herinnering aan een dierbare”

Lichtervelde Mogelijkhe­den sterretjes­wei­de Lichtervel­de (te) weinig bekend

Het concept achter de sterretjesweide met het centrale boomkunstwerk in Lichtervelde, dat in september 2017 aangelegd werd, lijkt te weinig bekend. Sinds de aanleg vijf jaar geleden is er namelijk nog geen enkele kindernaam aan de boom bevestigd. Het gemeentebestuur is van plan om de sterretjesweide terug wat in de kijker te zetten.

25 oktober