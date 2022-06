Amokmaker in bowlingzaak valt politiehond aan maar dat bekomt ‘m slecht

Izegem IN BEELD. Overrompe­ling in Izegems openlucht­zwem­bad op warmste dag van het jaar

En of de grote massa maar wat graag verkoeling zoekt in het Izegemse openluchtzwembad De Krekel. Al enige tijd voor het complex de deuren opende stonden mensen in een lange rij aan te schuiven. Het zwembad mag maximaal 1.400 bezoekers ontvangen en haalde dat aantal in amper anderhalf uur.

18 juni