Amfibieën centraal op ‘Jawadde, een padde’

Riolerings­wer­ken Kazand­straat starten op 24 april

Na de nutswerken gaan vanaf 24 april de rioleringswerken in de Kazandstraat van start. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In een eerste fase wordt er gewerkt tussen de Schaapbruggestraat en de Aakstraat. Deze karwei zou tegen midden september geklaard moeten zijn. Aansluitend wordt er gewerkt vanaf de Aakstraat tot de Mandellaan. In de zone waar er gewerkt wordt, is er geen verkeer mogelijk. Omrijden doe je tijdens de eerste fase van de werken via de Schaapbruggestraat en de Mandellaan.