Amfibieën centraal op ‘Jawadde, een padde’

Geïnteresseerd in amfibieën? Dan moet je op zondag 26 maart op de campus van GO! MPI Campus Sterrebos zijn waar ‘Jawadde, een padde’ wordt georganiseerd. Op de campus langs de Bornstraat in Rumbeke werd in 2018 op initiatief van Tom Coussens, begeleider op het internaat van GO! MPI Campus Sterrebos en gedreven medewerker van de Roeselaarse amfibieënwerkgroep, een poel gegraven die ondertussen uitgegroeid is tot een volwaardige biotoop waar heel wat amfibieën hun gading vinden. Tijdens ‘Jawadde, een padde’ worden er tal van gratis activiteiten georganiseerd die helemaal in het teken staan van kikkers, padden en salamanders: scheppen in het water, zoektocht, kikkergolf, ... Aan ‘bar salamander’ kan je drankjes en versnaperingen van het huis bestellen. Iedereen is er welkom van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang tot het domein vind je langs de Kasteelstraat, tegenover huisnummer 137.