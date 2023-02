Ameel Candy World legt vrijwilligers van Kloen in de watten voor hun engagement

Ameel Candy World, gespecialiseerd in advies, verkoop en levering van snoep, zoetwaren, snacks en dranken en Kloen, de vzw die een glimlach tovert op het gezicht van zieke kinderen, zijn al sinds 2004 nauw met elkaar verweven. “Eigenlijk is Ameel Candy World de allereerste sponsor ooit van Kloen”, vertelt Geert Deraeve, bezieler van de vzw. “Ik stapte in het passeren binnen bij oprichter Wilfried en hi geloofde direct in het verhaal dat we met Kloen wilden schrijven. Sinds 2012 zijn hij en z’n zoon onze structurele partner. Per verkocht snoepzakje Lollywood schenkt Ameel Candy World ons twee eurocent. Zo zijn ze uitgegroeid tot een echte steunpilaar van de vzw die op vandaag kan rekenen op zo’n 150 vrijwilligers.”