Als festival total een uniek geval: Plein Publique zet Roeselaarse zomer verrassend in

RoeselareAcrobaten en spacenetten in de bomen, een gillende keukenprins, verrassende decoratie, op maat gemaakte voorstellingen en speeltuigen, een stevig feestje met Babylon Circus,… Voor de vijfde keer trekken Luster vzw en De Spil op zaterdag 25 en zondag 26 juni alle registers open voor Plein Publique, het gratis tweedaagse festival in het Roeselaarse Noordhof. Ontdek hier waarom de organisatoren Plein Publique niet alleen een festival total, maar ook een uniek geval noemen.

De zomer inzetten, dat doet Roeselare straks voor de vijfde keer met Plein Publique. Al moesten zowel de organisatoren als het publiek het tweedaags festival drie jaar missen door het gekende virus. “We hopen alvast dat Roeselare even reikhalzend uitkijkt naar de komende editie als wij”, vertelt Gwendoline Sabbe. “Plein Publique is dan ook een uniek geval tussen het brede aanbod aan festivals. Niet alleen is het gratis, we organiseren ook een festival total waarbij we het stadspark, van de Noordstraat tot ruimschoots over de Kattenstraat, transformeren tot een festivalzone waar liveconcerten, acts, workshops, dj’s, een speelkoer,… in elkaar overlopen en niet gewoon een extraatje zijn bij het andere. We durven zeggen dat we de enige in België zijn die op deze manier werkt.”

Extra decoratie

Plein Publique staat traditioneel niet synoniem voor grote namen om van achterover te vallen. “Daarentegen kiezen we voor wat nieuw en verrassend is. We merken ook dat ons publiek groeit en zetten bewust in op jong en oud. Plein Publique is heel kindvriendelijk overdag en vervolgens gaat het steeds crescendo”, aldus Mathieu Pacqueu. “We steken dit jaar trouwens nog een stevig tandje bij inzake het decoreren van het park.”

Volledig scherm Plein Publique 2022 Roeselare © RV

Maar wat valt er nu precies allemaal te beleven tijdens de tweedaagse? “Qua muziek zijn zeker en vast Olsan en Babylon Circus het vermelden waard”, vindt Pietr Vandamme. “Olsan is de nieuwe band van Roeselarenaars Dieter Meeuws of NTREK en Olivier Van Leynseele beter gekend als dj SNS. Zij hebben zopas hun eerste plaats uit en brengen hun twee officiële show op Plein Publique. Babylon Circus staat daarentegen al lang op ons verlanglijstje en heeft een enorm straffe livereputatie. Met hun niet te versmaden ska-rock-reaggae beats zullen zij zeker het park in brand zetten.” Met League & Legend verwelkomen we drie topacrobaten die de draak steken met de Olympische Spelen, de Gillende Keukenprins zal in een bijna niet te volgen rollercoaster van 27,5 minuten een pannenkoek drummen, jongleren, … voor één iemand uit het publiek, terwijl je Ludo & Arsène niet lager dan twee meter boven de grond zal ontdekken en Kartje Kilo maakt een act speciaal op maat van ons festival”, vult Gwendoline aan.

Op maat van het festival

Dat op maat gemaakte is meer en meer een nieuwe rode draad doorheen Plein Publique. “Het festival is echt aan het uitgroeien tot een makerspek, een creatieplek”, aldus Kasper. “Dat zien we ook bij de speeltoestellen en de workshops. Zo zullen kinderen in het Textielatelier een sloeberslang kunnen maken, zijn er übergrote boom- en bloemenpuzzels, maar ook een grote installatie van spacenetten in de bomen.”

Tot slot wordt er gekozen voor lokale food & drinks dankzij B’artiste en Chef Croque. De organisatie raadt aan om het festival te bezoeken per fiets, stalling is voorzien ter hoogte van de Kattenstraat. Tot slot geven ze ook mee dat Plein Publique zowel op zaterdag als zondag al om 14 uur start. “Een uurtje vroeger dan voorheen want het publiek was sowieso toch altijd vroeger van de partij.”

Meer op www.pleinpublique.be.

