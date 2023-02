Alma Vanhaelewyn, de tweede oudste Roeselarenaar, overleden op 104-jarige leeftijd

Alma werd geboren op 19 december 1918 in Hooglede. Ze was de achtste in een gezin van elf kinderen. Ze groeide op in een landbouwersgezin en toen ze 13 jaar was, kreeg ze de kans om voor twee jaar naar de landbouwschool in Kortemark te gaan. Nadien hielp ze thuis op de boerderij tot ze op haar 23ste in het huwelijksbootje stapte met Daniël Desmet. Samen gingen ze in Oekene wonen, waar ze een landbouwbedrijf opstartten. Daniël overleed op 57-jarige leeftijd, maar Alma bleef zelf op de boerderij wonen tot in 2016. Toen verhuisde ze naar rusthuis Sint-Henricus.