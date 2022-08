Alles op Wieltjes op het Heilig-Kruisplein in Beveren

Roeselare Fietsers krijgen voorrang op Groene Route in Roeselaars centrum: “Burgers kunnen nu al hun mening geven aan proefop­stel­ling”

Stad Roeselare en het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare bundelen de krachten voor de realisatie van de Groene Route, een nieuwe groene ader die de groene plekjes en parkjes in het stadscentrum met elkaar verbindt en perfect is voor de zwakke weggebruikers. Eerste aanzet is een proefopstelling in de Ronde Komstraat die de Kleine Bassin en de Ronde Kom met elkaar verbindt. “Gelijktijdig polsen we bij de Roeselarenaars ook naar ideeën, voorstellen en bedenkingen omtrent de Groene Route die stapsgewijs gerealiseerd zal worden”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

10:04