All-Bouw in de running voor titel Werkgever van het jaar

RoeselareAll-Bouw is genomineerd voor De Gouden Baksteen., een initiatief van Bouwunie en Unizo. De Roeselaarse totaalaannemer is de enige West-Vlaamse bouwonderneming binnen de categorie Werkgever van het jaar.

All-Bouw is geen nieuw gezicht in de bouwsector. Sinds 1997 trekt de firma uit de Iepersestraat nieuwbouw-op-maat op. Door het toenemend aantal medewerkers is het bedrijf zich sinds 2013 steeds bewuster geworden van zijn rol als ‘werkgever’. Ondertussen is het team uitgegroeid tot een 30-tal medewerkers en een 150-tal personen via onderaannemers. “Kandidaat-medewerkers komen drie keer langs tijdens de aanwervingsprocedure”, verduidelijkt bestuurder Chloé Van Eecke hoe zij het verschil maken. “We maken van aanwerving bewust geen commerciële zaak, het is bij ons een langzaam proces waarbij onze waarden en normen ervoor zorgen dat mensen met volle overtuiging voor ons kunnen kiezen.”

Daarnaast werd de totaalaannemer ook samen met een externe jobcoach die via een persoonlijkheidsanalyse garandeert dat kandidaat en bedrijf een match zijn. “Het werken met die persoonlijkheidsanalyses heeft voor All-Bouw sinds 2013 wel het verschil gemaakt. Wat ons team uniek maakt, is dat we allemaal dezelfde waarden delen. We communiceren dus op dezelfde manier en trekken aan hetzelfde zeel. Ook hebben we 2 vaste externe coaches die de medewerkers zowel professioneel als privé kunnen bijstaan en een breed netwerk in de zorgsector dat de medewerkers medisch divers ondersteunt.”

Of All-Bouw zich straks werkgever van het jaar mag noemen, weten we op 10 februari. Stemmen kan tot en met 31 januari via www.degoudenbaksteen.be/stemmen.

