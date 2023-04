Algemene zone 30 en enkele verkeersingrepen moeten verkeersveiligheid Groenpark verhogen

Cultuur@Kerk-in-Roeselare brengt het Lam Gods in woord, muziek en beeld

Cultuur@Kerk-in-Roeselare zet de spots op het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. Dit aan de hand van twee activiteiten. Op woensdag 3 mei geeft Katleen Vanbesien een lezing in De Bremstruik over een van de meest iconische werken uit de Europese kunstgeschiedenis waarbij ze ingaat over wat het werk eigenlijk vertelt. De lezing start om 19.30 uur en de inkom bedraagt 5 euro. Daarnaast brengt brengt Cultuur@Kerk-in-Roeselare, samen met de Kortrijkse orgelkring en de werkgroep Ranchi, op vrijdag 12 mei 2023 om 20 uur de productie ‘Het Lam Gods in woord, muziek en beeld’ naar de Augustijnenkerk. Daarin wordt het Lam Gods uitgelicht op groot scherm en bezongen in originele haiku’s op nieuwe polyfone muziek. Tickets hiervoor kosten 15 euro. Meer op https://cultuur-kerkinroeselare.be/agenda/.