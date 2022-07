Alex Leupe stopt na 12 jaar als Roeselaars centrummanager

Roeselare AR­hus-filialen Beveren en Gitse­straat nemen even vakantie

De zomervakantie is voor velen het moment om nog eens te ontsnappen naar een andere wereld via het lezen van een boek. ARhus speelt hier op in, want het kenniscentrum op De Munt en het filiaal in Rumbeke blijven de hele zomer open, behalve op 21 juli en 15 augustus. Het ARhus Café is wel dicht van 21 juli tot en met 7 augustus. Ook de filialen in de Gitsestraat en in Beveren knijpen er even tussenuit. ARhus Gitsestraat sluit de deuren van 16 tot en met 30 juli, ARhus Beveren is dicht van 3 tot en met 13 augustus.

5 juli