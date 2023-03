Al meer dan helft 90 gestolen fietsen terug bij eigenaars: “Slachtoffers reageren vaak erg opgelucht.”

De inbeslagname door het flexteam interventie gebeurde in november 2022. Op 2 verschillende plaatsen in Roeselare konden toen 90 gestolen, vooral elektrische, fietsen gevonden worden. Een 47-jarige verdachte werd opgepakt en aangehouden.

De voorbije maanden is intensief gezocht om de gestolen fietsen aan een aangifte te koppelen. Kenmerken zoals het type fiets en/of chassisnummer zijn daarbij belangrijk. Als er een match is, contacteert de politie het slachtoffer persoonlijk. “Van de geïdentificeerde fietsen konden we al 49 gestolen fietsen terugbezorgen aan hun eigenaar”, verduidelijkt korpschef Curd Neyrinck. “De mensen reageren heel opgelucht wanneer ze hun gestolen fiets terug in de hand kunnen nemen. Vaak gaat dit over heel dure elektrische fietsen.” Er kwamen al slachtoffers uit Leuven en Brussel naar Roeselare afgezakt om hun fiets terug op te halen. Ondertussen loopt het gerechtelijk onderzoek naar de verdachte verder.