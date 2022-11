Al 109 mensen kiezen via gezondheidscheque voor gezonde levensstijl

Lichtervelde/Torhout Trucker 'par­keert' oplegger met kiwi’s in gracht langs E403 in Lichtervel­de

Op de snelweg E403 tussen Lichtervelde en Torhout is zondag een trekker met oplegger in de gracht beland. De takelwerken zullen tot een stuk in de namiddag duren.

13 november