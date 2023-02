Agressieveling bijt agent in de hand na problemen in De Vagant tijdens eindejaarsperiode

Het was kerstmarkt geweest en A.B.N. had te veel gedronken toen in café De Vagant een discussie ontaardde in een vechtpartij. Hoewel A. geen betrokken partij was, kwam hij tussenbeide. Toen de politie ter plaatse kwam, werd hij dan ook opgepakt. Maar dat zinde de man niet. “Hij sloeg de inspecteurs, probeerde hen kopstoten te geven, uitte doodsbedreigingen, was weerspannig en had drugfs en een busje pepperspray op zak”, zegt het openbaar ministerie. “Hij werd op de grond gegooid en geboeid. In de combi stampte hij tegen een ruit en spuugde hij naar de inspecteurs.”