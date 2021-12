Agent veroordeeld voor ongeoorloofd politiegeweld na incident met skater rond mondmasker, skater krijgt straf voor smaad

Roeselare Tien jaar na hun glorieda­gen: leg eens Kevin & Mario onder de kerstboom

Tien jaar nadat Kevin & Mario, de olijke typetjes van Filip Sobry en Kristof Desal, grote zwier maakten tijdens Villa Vanthilt laten ze opnieuw van zich horen. Binnenkort brengen ze een vinylplaat uit met al hun nummers en enkele leuke extra’s. “Tien jaar na onze succesvolle periode willen we zo opnieuw wat extra ‘good feelings’ brengen in deze rare tijden”, vertelt Filip Sobry. “De plaat zit al een tijdje in productie, maar zal echter pas in het voorjaar van 2022 afgewerkt zijn en geleverd worden. Maar niet getreurd: je kan nu al in pre-sale een bon aankopen om cadeau te doen of om zelf zeker te zijn van je eigen exemplaar.” Net op tijd dus voor onder de kerstboom. Je kan de bon online bestellen via de webshop www.thehomeshakers.be en laten opsturen in de typische Kevin & Mario-stijl. Maar je kan die ook aankopen bij Jeanien in de Ooststraat 90. Op zondagmiddag 19 december kan je er zelfs de mensen achter Kevin & Mario ontmoeten. De vinylplaat kost trouwens 24,99 euro, exclusief verzendkosten.

16 december