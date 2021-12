Agent veroordeeld voor ongeoorloofd politiegeweld na incident met skater rond mondmasker, skater krijgt straf voor smaad: “Rechtvaardige straf, voor beiden”

Roeselare/TieltDe agent die een 40-jarige skater in Roeselare hard aanpakte omdat die weigerde een mondmasker te dragen, is maandag door de rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor ongeoorloofd politiegeweld. De skater zelf kreeg een celstraf van acht dagen voor smaad aan de agent en de stadswachten die hem terecht wezen. “Terecht”, vindt de advocaat van de skater Hans Beerlandt.

Bekijk hier nog eens de beelden:

Op 25 juli 2020 spraken twee stadswachten skater Franky V. aan op het skatepark Trax in Roeselare. Hij droeg geen mondmasker en weigerde er ook een op te zetten, waarna het tot een discussie kwam. Omdat die dreigde te escaleren, riepen de stadswachten de hulp in van de politie. Een 37-jarige politiemotard was als eerste ter plaatse en sprak de skater aan. Franky wilde nog altijd niet meewerken en schold de agent uit voor ‘nazi’ en ‘fascist’. Ondanks verschillende vragen van de agent wilde hij zich ook niet identificeren en begon hij de agent wat uit te dagen. Daarop gaf de agent hem een duw, spoot pepperspray in Franky's gezicht en gaf een klap. In een filmpje, dat viraal ging op sociale media, was ook te zien hoe de skater uiteindelijk door de agent overmeesterd en geboeid werd. De skater liep daarbij enkele gekneusde ribben en schaafwonden op.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De agent spoot met pepperspray in het gezicht van de skater. © RV

Dossier geseponeerd

Na een opsporingsonderzoek besliste het Kortrijkse parket aanvankelijk om het dossier van smaad en weerspannigheid tegen Franky V. en het dossier over opzettelijke slagen en verwondingen tegen de agent te seponeren. De gebeurtenissen leken dus zonder gerechtelijk gevolg afgerond te worden, maar dat was buiten de skater gerekend. Hij vond dat er buitensporig geweld was gebruikt en stuurde een rechtstreekse dagvaarding tegen de agent uit. Daarop stuurde het Kortrijkse parket ook een dagvaarding voor smaad en weerspannigheid tegen de skater uit.

Principezaak

Nu is de agent veroordeeld voor de slagen en de skater voor smaad. Voor weerspannigheid is de skater vrijgesproken. De agent moet de skater een schadevergoeding van tweehonderd euro betalen, omgekeerd is een symbolische schadevergoeding van een euro toegekend. “De beslissing om de slagen van de agent te seponeren, wrong met mijn rechtvaardigheidsgevoel”, reageert Franky’s advocaat Hans Beerlandt. “Zeker na het zien van de beelden. Vandaar de rechtstreekse dagvaarding. Het was eerder een principezaak, maar de veroordeling van de agent vind ik correct en rechtvaardig. De rechter stelde zelf vast dat Franky geslagen en geschopt werd toen hij al op de grond lag, terwijl hij zich niet verzette en geen geweld gebruikte. Franky volgde niet meteen de bevelen op om zijn mondmasker op te zetten, maar dat is geen weerspannigheid. Het is dan ook goed dat hij daarvoor is vrijgesproken. De veroordeling voor smaad is anderzijds ook correct en betwisten we dan ook niet.”

Advocaat Joris Van Cauter, die de agent verdedigde, onthield zich voorlopig van commentaar. “Ik hoorde al de uitspraak, maar kreeg het vonnis nog niet onder ogen.”

“We zullen de uitspraak bekijken en zien welke stappen er nog ondernomen moeten worden”, reageert ook korpschef Curd Neyrinck. “Het vonnis heeft geen invloed meer op een eventuele tuchtsanctie. Het tuchtrechtelijke luik is al afgehandeld.”

LEES OOK:

Volledig scherm Daarna gaf hij hem ook een klap. © RV