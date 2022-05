Agent merkt jongeman (23) met joint achter het oor op in Pizza Hut: Blijkt noitoire drugsdealer

Toen de agenten op 6 oktober vorig jaar naar de Pizza Hut gingen en de jonge Nederlander uit Eindhoven controleerden bleek hij 223 gram heroïne, 118 gram cannabis, een hoeveelheid cocaïne, cash geld, twee gsm toestellen, gripzakken en nog meer in zijn bezit te hebben. Ze vonden ook een badge van een hotelkamer in het Parkhotel in Roeselare terug, maar daar vonden ze niets. In een ander hotelkamer waar hij verbleef vonden ze wel grote hoeveelheden drugs terug. “Ook op zijn gsm werden filmpjes gevonden van wapens, grote sommen cash geld en plantages”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij had ook druggerelateerde contacten met personen in Roeselare die gekend zijn voor drugsfeiten.”