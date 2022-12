Agent buiten dienst bedreigd na achtervolging dief in Mediamarkt Roeselare

Roeselare Hier laad je 300 kilometer bereik op 15 minuten

In de oksel van de E403, ter hoogte van oprit 6 Roeselare-Rumbeke, opende snellaadbedrijf Fastned woensdag zijn tweede snellaadstation in Roeselare, het 16de in België. Het nieuwe station aan de heeft twee 300 kW snelladers waar vier elektrische wagens tegelijk kunnen laden. Het is het eerste van een reeks snellaadstations die Fastned in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gaat realiseren.

21 december