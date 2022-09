Adriaen Willaert Award gaat naar professioneel tenor Tore Tom Denys

De Awards worden sinds 2018 uitgereikt en zijn genoemd naar de Roeselaarse renaissance-polyfonist Adriaen Willaert. Met het initiatief wil de stad de naamsbekendheid van Willaert verruimen, maar ook de artistieke erkenning uitdragen van Vlaamse componisten, dirigenten en vocalisten. De inzet voor de bloei van het muziekonderwijs in Vlaanderen, een uitzonderlijke bijdrage tot de Vlaamse of internationale componistenscène, een bijzondere band of engagement met Roeselare of de regio hebben en de kwaliteit van de internationale contacten zijn elementen die bij de toekenning van belang zijn.

De International Adriaen Willaert Award gaat dit jaar naar stadsgenoot Tore Tom Denys. De professionele tenor woont intussen al twintig jaar in Wenen, maar is geboren en getogen in Roeselare. Hij studeerde trompet aan het Conservatorium van Antwerpen en was zowel als concert- als solotrompettist wereldwijd te beluisteren. Hij is een internationaal gewaardeerd solist bij ensembles als Cinquecento en Clemencic Consort. Hij is een veelgevraagd solist bij het polyfonie ensemble van Collegium Vocale Gent. Daarnaast is hij stichter en zanger van het ensemble Vivante, een ensemble voor oude muziek en van Dionysos Now!, een ensemble met focus op polyfonie en in het bijzonder de muziek van Adriaen Willaert.

Cultureel Ambassadeur

In 2020 werd Tore Tom Denys door Stad Roeselare benoemd tot Cultureel Ambassadeur #VANRSL. In die hoedanigheid wil hij de passie en het vuur voor Adriaen Willaert opnieuw laten opflakkeren in binnen- en buitenland. Door de coronalockdowns was er opeens tijd beschikbaar om studiewerk te verrichten naar het werk van Adriaen Willaert, de zestiende-eeuwse componist waarmee Denys dezelfde roots deelt. Hij streeft ernaar om met zijn ensemble Dionysos Now! een hedendaagse neerslag te hebben van diens meest markante signatuurwerken.

Lifetime Achievement

De Life Achievement Award is dit keer voor Arnold Loose, die in 1935 in Torhout werd geboren maar in 1944 naar Roeselare verhuisde. Toen hij zich in 1954 opgaf voor de priesteropleiding in het Groot Seminarie kon hij daar privéles orgel en harmonie volgen bij Kamiel D’Hooghe. Van 1955 tot 1957 kreeg hij de opdracht te studeren aan de KULeuven. Op zijn vraag volgde hij er moderne geschiedenis en enkele vakken musicologie. Na zijn priesterwijding in 1961 vervolgde hij de verdere cursussen musicologie in Leuven bij René Lenaerts en Jozef Robijns, beiden professoren gespecialiseerd in de Belgische polyfonie (Arnold gebruikt niet graag de term “Franco-Vlaamse muziek”) maar tevens, op vraag van Mgr. De Smedt, in het Lemmensinstituut in Mechelen met de belangrijke vakken kerkmuziek en muziekpedagogie.

Volledig scherm Arnold Loose © rv

Van 1965 tot 1995 was hij leraar in het Klein Seminarie voor muziekopvoeding, esthetica en godsdienst. Hij leidde er al die jaren ook het jongenskoor Colliemando en het Sint-Michielskoor. In 1998 ontstond er rond de figuur van Karel Hoornaert een groep belangstellenden om iets te ondernemen in Roeselare met het doel de aandacht voor Adriaen Willaert te stimuleren. In 2003-2004 werd daartoe de Adriaen Willaert Foundation opgericht. Arnold Loose was één van de stichtende leden. Toen in 2007 eenzelfde initiatief werd ondernomen in Ronse rond de polyfonist Cypriaen De Rore, een jongere vriend van Willaert in Venetië, sloot Arnold Loose zich bij die werkgroep aan.

Van bij het begin van de Foundation, die men gaandeweg meer Stichting is gaan noemen en die tot een vzw is uitgebouwd, werkte hij aan de website www.adriaenwillaert.be, een bron van informatie over leven en werk van Maestro Adriano. Gedurende meer dan tien jaar verstuurde Arnold digitaal een maandelijkse nieuwsbrief en een dagelijkse tekst IL FIAMINGO, met recente gegevens in verband met de Belgische renaissancepolyfonie in concerten, radioprogramma’s en vaktijdschriften.

