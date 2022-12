Aanvraag binnen voor Jumbo naast Euroshop: “Goed voor 70 extra jobs”

Roeselare WEERBE­RICHT. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Roeselare

’s Ochtends wordt het redelijk bewolkt in Roeselare met temperaturen rond de 0 graden. Later klaart het weer op met temperaturen tussen de 0 en 4 graden. In de middag en de avond wordt het zo goed als helder bij maximaal 4 graden, de wind is zwak en komt uit het noordwesten.

9:00