Aantal opgenomen coronapatiënten AZ Delta stijgt opnieuw

Eind februari was de normalisatie in het AZ Delta eindelijk in zicht met amper 42 opgenomen coronapatiënten en een dalende trend. Niet veel later ging ons land naar code geel waardoor we zo goed als volledig opnieuw ons normale leven konden opnemen. Nu, midden maart, en pas enkele weken later gaat het aantal besmettingen en hospitalisaties opnieuw omhoog. Op dit moment worden 58 besmette patiënten verzorgd, vier daarvan liggen op intensieve zorgen. Voor het ziekenhuis zijn deze cijfers nog niet alarmerend, maar het aantal ligt wel in stijgende lijn. Viroloog Marc Van Ranst gaf al aan zich op dit moment nog niet al te grote zorgen te maken, maar geeft wel aan dat de cijfers in de gaten gehouden moeten worden. In het AZ Delta ontdekten ze eerder al een nieuwe coronavariant ‘Combikron’, maar die zou niet besmettelijker zijn.