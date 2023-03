Aantal laadpunten voor elektrische wagens wordt drastisch uitgebreid

Eind vorig jaar opende snellaadbedrijf Fastned in de oksel van de E403, ter hoogte van oprit 6 Roeselare-Rumbeke en vlakbij AZ Delta campus Rumbeke, een snellaadstation waar vier elektrische wagens tegelijk kunnen laden. Dit jaar komen er nog een pak mogelijkheden bij voor chauffeurs die elektrisch rijden. In eerste instantie wordt er werk gemaakt van een reeks publieke laadpalen. “Er zijn momenteel een 60-tal laadpalen in bespreking met Total Energies”, weet mobiliteitsschepen Stefaan van Coillie (CD&V). “Die situeren zich vooral in het centrumgebied. We schatten er hiervan een 50-tal, dus 100 laadpunten want per paal kan je tegelijk twee auto’s laden, over te houden na technische analyse. Deze lijst kwam tot stand doordat de stad in eerste instaie zelf een strategische oefening heeft gemaakt maar ook dankzij enkele aanvragen via ‘paal volgt wagen’ van de burger.”