Aanpak overlast in stationsbuurt Roeselare werpt vruchten af: “Minder problemen met alcohol en drugs en weer meer ambiance”

Livios Hoogrende­ments­glas isoleert tot 12 keer beter dan enkel glas: hoeveel bespaar je op energie door je ramen te vervangen?

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, zullen we allemaal in actie moeten schieten. Jij kan onder meer je steentje bijdragen door je verouderde woning energiezuinig te renoveren, denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je dak of gevel of plaatsen van hoogrendementsglas. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar óók voor je portemonnee. Bouwsite Livios zocht uit hoeveel je kan besparen door je oude ramen te vervangen en welke premies je daarvoor kan aanvragen.