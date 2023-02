Aanmeldperiode Roeselaarse scholen start op 28 februari

Dit doe je via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. “Op het digitale aanmeldingsformulier kan je drie scholen van voorkeur opgeven”, weet schepen Mieke Vanbrussel (CD&V). “Wie drie schoolvoorkeuren opgeeft, is zeker van een plaats in één van de drie scholen. Vanaf 27 februari is op de website te zien hoeveel vrije plaatsen er in de scholen zijn. Uiterlijk 21 april krijgen de ouders een e-mail of brief met de school waar ze hun kind kunnen inschrijven. Vorig jaar kreeg 97% van de kinderen van het jongste geboortejaar de school van hun eerste voorkeur toegewezen.” Een kind dat al naar school gaat, moet je niet opnieuw aanmelden. Tenzij je wil dat het op 1 september naar een andere school gaat.