Aanleg overstromingsgebied Iepersestraat ten vroegste voor 2023

“De realisatie kent duidelijk een hobbelig parcours, terwijl de bezorgdheid bij de omwonenden voor nieuwe waterlast groeit”, zegt raadslid Thierry Bouckenooghe (CD&V). “En nu horen we dat er een derde archeologisch onderzoek nodig is. Kunnen de voorbereidende werken niet starten in afwachting van dat onderzoek?”

Schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V) bevestigt dat de provincie een extra archeologisch onderzoek heeft besteld. “Ik deel uw mening over het lang aanslepen van dit dossier, maar zolang het onderzoek niet afgerond is, kunnen de werken niet starten, anders gaan we in overtreding. Vermoedelijk zal het veldwerk van het archeologisch onderzoek in november en december plaatsvinden. De eigenlijke aanleg van het overstromingsgebied kan dan - afhankelijk van de resultaten van het onderzoek - vermoedelijk in het voorjaar van 2023 starten.” Eenmaal gestart zouden de werken vijf maanden duren. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de werken in het voorjaar van 2022 moeten starten.