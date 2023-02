Aangifte verlies of diefstal identiteitspapieren niet meer bij politie

Test je kennis over Krottegem

De Roeselaarse wijk ‘over statie’ gaat opnieuw op zoek naar de Krak van Krottegem. In een eerste fase wordt daarom op vrijdag 3 maart opnieuw de Krak van Krottegem Quiz georganiseerd in café Breda Viva La Vie aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Quizmaster Alain Van Utterbeeck vuurt vanaf 20 uur vragen op de deelnemers af over Krottegem, maar ook andere thema’s zoals kunst en cultuur, sport, muziek, actua, aardrijkskunde, geschiedenis en lifestyle komen aan bod. De winnaar ontvangt een fles champagne, de tweede en derde een fles huiswijn van Breda Viva La Vie. Bovendien kunnen Groot-Krottegemnaars en personen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn in de wijk kunnen nadien kandidaat worden voor de Krak van Krottegem verkiezing. Deelnemen aan de quiz doe je individueel of in duo en is gratis voor iedereen. Inschrijving per email via frank.wauters25@gmail.com of in café Breda Viva La Vie.