Aan bemerkingen van Rumbekenaars aangepast circulatieplan wordt op 20 juni voorgesteld, nog deze legislatuur eerste acties

In oktober 2021 werd een infomarkt georganiseerd omtrent het Rumbeekse circulatieplan. Op die manier bood de stad de Rumbekenaars de kans om opmerkingen te formuleren. “Sindsdien hebben we hier niets meer over gehoord”, merkte Groen-raadslid, en Rumbekenaar, Eddy Demeersseman op tijdens de gemeenteraad. “Welke stappen zijn er sindsdien gezet? Wat is er gebeurd met de resultaten van de bevraging van de bevolking? Welke stappen zullen deze legislatuur nog gezet worden en wat is de timing ervan?”

Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie liet weten dat het plan op 20 juni wordt voorgesteld tijdens de commissie ruimte. “Nadien zal er ook gecommuniceerd worden naar de bevolking”, zegt hij. Na de infomarkt hebben we de tijd genomen om alle bemerkingen te bundelen en mee te nemen. Het heeft een tijdje geduurd om deze allemaal te verwerken en te bestuderen. Vervolgens hebben we het plan aangepast waar nodig. Het feit dat er in die periode ook een nieuwe bestuursploeg werd geïnstalleerd, speelde eveneens een rol. Naar aanleiding van het actieplan hebben we bekeken wat haalbaar is, ook op vlak van financiële impact. We zullen alvast tijdens deze legislatuur nog enkele acties nemen, maar alle details volgen op 20 juni.”