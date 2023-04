95 kinderen en 75 volwassenen genieten dankzij NAR van paasfeest

Koninklijk Roeselaars Minivoet­bal zoekt ploegen en kandidaat-scheids­rech­ters

Het Koninklijk Roeselaars Minivoetbal is op vandaag goed voor meer dan herenploegen en acht damesploegen in verschillende reeksen die hun matchen afwerken in sporthallen in Roeselare, Gits, Staden, Ardoie en Houthulst. De vereniging, die fairpay en vriendschap hoog in het vaandel groeit, wil graag verder groeien en zoekt daarom heren- en damesploegen die deel willen uitmaken van hun grote minivoetbalfamilie. Geïnteresseerden kunnen zich melden via roby.devlies@telenet.be. Daarnaast kunnen kandidaat-scheidsrechters zich aanmelden bij alexanderhanssens@hotmail.com.