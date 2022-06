90ste Batjes garanderen nostalgie, pak sfeer en nog meer muziek: “Hét feest van Roeselare”

“Er mag eindelijk weer gefeest worden en wanneer kan dat beter dan tijdens de gezelligste braderie van Vlaanderen?”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Na twee jaar Batjes light mogen we eindelijk weer uitpakken met de Batjes van weleer. Bovendien vieren die hun granieten jubileum. Tijdens het laatste weekend van juni, bieden de Batjes dan ook een programma waar groot en klein, shopper en muziekliefhebber, zijn goesting vindt.”

Volledig scherm Groep verklede kraamhouders tijdens de eerste batjes in 1932. Tweede van rechts is Roger Slosse (ook gekend als Juul Plastiek). © SAR, Fotoarchief, nr. 0653

De eerste editie van de Batjes dateert van 1932. Stadsbestuur en handelaars sloegen toen, in volle crisistijd, voor de eerste keer de handen ineen om Roeselare als commercestad op de kaart te zetten. Dit met onder meer een reclamestoet, een ballonwedstrijd, koorddansen maar bovenal kraampjes van de handelaars in de centrumstraten. En dat is en blijft tot op vandaag de kern van de Batjes. “De Batjes zijn hét feest van Roeselare. Het zijn de commerciële hoogdagen van de stad, maar we vieren ook het ‘Roeselaregevoel’”, aldus de burgemeester. “Dat we dit jaar het granieten jubileum vieren is veelzeggend. Graniet is een natuursteen en de Batjes die zitten in onze natuur, in ons DNA.”

Volledig scherm Tijdens de allereerste Batjes in 1932 trok er een reclamestoet door de straten van de stad. © Stadsarchief Roeselare

Nostalgie

Naar aanleiding van die negentigste verjaardag worden dan ook alle registers opengetrokken. En bij een jubileumjaar hoort traditie. “De Batjes worden op vrijdag 24 juni omstreeks 18.30 uur ingeleid met de intocht van alle Roeselaarse Reuzen, begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie die 90 jaar geleden de stoet ook al muzikaal opluisterde. De Reuzen worden gevolgd door praalwagens waarop de vroegere Batjesprinsessen het publiek nog eens begroeten zoals in de goeie oude tijd”, weet burgemeester Declercq. “Aangekomen op de Grote Markt, wordt het Vat van Rodenbach hét startschot van het feestweekend. Die 3.100 liter zullen we trouwens nuttigen uit een kruik met daarop ‘Batjesman’, een creatie van Lectrr. Met een frisse Rodenbach in de hand wordt het genieten van een live optreden door Hammertime, gevolgd door een eenmalige comeback van Kevin & Mario. Dirk Stoops en Tim De Bree sluiten de avond af met twee stomende dj-sets.”

Volledig scherm Het vat van Rodenbach wordt geledigd met behulp van kruiken met de beeltenis van Batjesman. © Maxime Petit

Wereldrecordpoging

Maar de essentie van de Batjes blijft shoppen, shoppen, shoppen. Vier dagen lang tik je in Roeselare de eerste zomerkoopjes op de kop en wordt het volop genieten van sfeer in de stad. Op zaterdag en zondag worden de straten in het centrum gevuld met verschillende standjes van de lokale handelaars, straatacts, een Auto-Moto-Fiets-Step expo en een Tuin & Outdoor expo. “Op het Polenplein probeert de vzw Ride4Charity zelfs het wereldrecord ‘langste Static Cycling Class’ te doorbreken door 30 uur lang spinning les te geven aan een vaste groep deelnemers. Bovendien kunnen passanten, bedrijven, sympathisanten, … hiervoor intekenen en zo mee één van de drie goede doelen steunen. Met het schepencollege engageerden we ons alvast om al fietsend de aftrap te geven”, aldus de burgervader.

Volledig scherm Kevin & Mario maken een eenmalige comeback. © TOM FOSSAERT

De Batjes worden ook ingepast in de Roeselaarse zomer die gevierd wordt onder de noemer ‘Gebeten door Roeselare’. In samenwerking met Dovy Keukens wordt De Munt op zaterdag 25 en zondag 26 juni dan ook omgetoverd tot het smakelijkste plein van de stad. “Aan de lekkerste biertoog proef je op zaterdag alle Roeselaarse biertjes, terwijl je in De Keuken van Roeselare terecht kan voor inspirerende kookdemo’s. Op zondag geniet je aan de lekkerste proeftoog van heerlijk lokale proevertjes, allemaal van Roeselaarse streekproducten met het label ‘100% West-Vlaams’. De Batjes zijn ook het startweekend voor dé culinaire belevenis van deze zomer: het pop-up restaurant SERRE dat zes weken lang het de Coninckplein inpalmt.”

Muziek

Tot slot garanderen de Roeselaarse Batjes dit jaar heel veel muziek. Dit op de Grote Markt en het Stationsplein. Op zaterdag kan je genieten van een optredens van Gary Hagger, Christoff, The Juliets en Coco Jr & TAS, terwijl op zondag Team Latino, Wolfman Jack, Belgian Quo Band, en dancesensaties 2 Fabiola en Sylver voor de sfeer zorgen. Maar ook Plein Publique | Festival Total is tijdens het weekend terug in het Noordhof. Op maandag tot slot dansen de senioren ‘s middags de benen los op het Stationsplein met Sacha & Davy, Lisa Del Bo en Lindsay. Belle Perez, Gene Thomas, Laura Lynn en Wim Soutaer & Charles Van Domburg zorgen er ’s avonds voor dat het plein al in vuur en vlam staat nog vóór het afsluitend acrobatisch vuurspektakel de Batjes 2022 spetterend afsluit.

www.batjes.be

Volledig scherm De organisatie is klaar voor de 90e Batjes. © Maxime Petit

Volledig scherm Burgemeester Kris Declercq kijkt uit naar de Batjes. © Maxime Petit