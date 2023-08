9 maanden gevangenisstraf voor dief MediaMarkt

Likkepot­fees­ten aan 41e editie toe

KSA Bebo organiseert voor de 41e keer hun Likkepotfeesten. Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus zorgen zij voor een gezellige KSA-familiesfeer in en rond hun lokalen aan de Izegemseaardeweg 32. De festiviteiten worden officieel geopend op vrijdag om 18 uur. Dezelfde avond is er nog een algemene kennisquiz. Wie wil deelnemen kan zich ter plaatse inschrijven. je betaalt 20 euro per ploeg bestaande uit maximum vier personen. Op zaterdag is er om 14 uur een minivoetbaltornooi en ‘s avonds opent KSA Bebo om 20 uur hun streekbierenbar waar je meer dan 50 verschillende, en ook enkele gloednieuwe, streekbieren kan proeven. Op zondag start de dag om 10.30 uur met een eucharistieviering in openlucht. Om 11.15 uur wordt het aperitief ingeschonken, gevolgd door een barbecue a volonté. Inschrijven hiervoor kan via ksabebo@outlook.com en kost 20 euro voor volwassenen, 15 euro voor kinderen. In de namiddag is er om 14 uur een Kubb-tornooi. Inschrijven kan via bovenvermeld mailadres en kost 15 euro per ploeg. Om 15 uur is er nog koffie met gebak.