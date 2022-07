88 euro voor een nachtje in 8800

Roeselare Orgelkring Adriaen Willaert concer­teert in Sint-Michiels­kerk

Orgelkring Adriaen Willaert brengt in het kader van het Stadsorgelfestival op vrijdag 5 augustus een gratis toegankelijk miniconcert in de Sint-Michielskerk te Roeselare. Op het programma staan drie meesterlijke orgelwerken van César Franck. Het concert start om 18 uur. Op zaterdag 13 augustus programmeren ze daarentegen in het kader van het Internationaal Orgelfestival Adriaen Willaert een romantisch concert met een duo fluit en orgel in de Sint-Michielskerk. Dit om 20 uur. De Italiaanse fluitist Ubaldo Rosso , die al samenwerkte met onder andere het Teatro alla Scala in Milaan, het Orkest van de RAI Turijn en het Orkest van de RTSI van Lugano, brengt er werk van onder andere Alexandre Guilmant , de vrouwelijke componiste Cécile Chaminade en César Franck. Eric Hallein , organist en titularis van de H.Bloedbasiliek in Brugge staat in voor de begeleiding op orgel. Daarnaast brengt Hallein ook nog solowerk. Tickets voor dit concert kosten 10 euro, met een Vrijetijdspas betaal je vijf euro. Meer info op www.organassociation-adriaenwillaert.com.

7:12