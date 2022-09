82-jarige man op elektrische fiets overleden nadat hij onder wielen van tractor terechtkomt na inhaalmanoeuvre in Beitem

Izegem Trio opent WK voet­bal-café in oud goederen­sta­ti­on

Vanaf eind november kunnen we onze Rode Duivels aan het werk zien op het WK voetbal in Qatar. Horecatrio Tom Sintobin, Jurgen Defour van eetcafé Koornmarkt en Frederic Boulez van het Bierkasteel slaan de handen in elkaar om een WK-café in het oud goederenstation in de Dirk Martenslaan in Izegem uit te bouwen.

