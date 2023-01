80 ondernemers komen volgend jaar thuis op nieuw bedrijvenpark Bazuin

Bedrijvenpark Bazuin zal binnenkort plaats geven aan maar liefst 80 ondernemers want de Roeselaarse ontwikkelaar Hexagon bouwt er ateliers van 60 vierkante meter tot KMO-units van 2.500 vierkante meter in combinatie met een kantoorruimte, loft of woning. “In de voorbije maanden werd de site bouwrijp gemaakt en grondsanering afgerond”, geeft Jelle Vandendriessche, bestuurder van Hexagon, een stand van zaken. “De wegeniswerken zijn net opgestart en de eerstesteenlegging verwachten we rond Pasen. De ondernemers zullen vanaf begin 2024 hun intrek kunnen nemen in hun ateliers of KMO-units.”