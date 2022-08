8.000 muziekliefhebbers nemen afscheid van de zomer op TRAX Festival

Schepen Matthijs Samyn (CD&V) blikt enthousiast terug. “Het is duidelijk dat het TRAX Festival leeft in Roeselare”, reageert hij. “Je ziet hier ook alleen maar blije gezichten. Vorig jaar kon het festival wel doorgaan, maar het was toch anders door corona. Nu voel je dat iedereen gelukkig is om mekaar terug te zien zonder regels. Het is fantastisch dat we dit als stad samen met een grote groep vrijwilligers kunnen organiseren.”