7.000 vierkante meter beton aan Sint-Jozefskerk maakt plaats voor groen, ontmoeting en verkeersveiligheid

RoeselareMet de start van het opbreken van betonvakken in de Azalealaan aan de kant van de Rumbeeksesteenweg is de aftrap gegeven van het project ‘Sint-Jozef breekt uit’, één van de grootste Roeselaarse onthardingsprojecten van de legislatuur. Maar liefst 7.000 vierkante meter beton moet er tegen begin 2023 plaats ruimen voor groen, water, ontmoeting en verkeersveiligheid. “We maken werk van een echte parkstraat”, zegt schepen Francis Debruyne (CD&V).

Al in 2020 startte stad Roeselare een participatietraject op met de buurtbewoners van de Sint-Jozefskerk en enkele partners zoals de Sint-Jozefsschool en 3Architecten, het architectenbureau dat thuis is in de ontwijdde kerk. Het doel: minstens 1.600 vierkante meter in de directe omgeving van het kerkgebouw ontharden. Het eindresultaat is echter nog een pak drastischer. “Samen met de buurt zijn we gekomen tot een gedragen plan om niet minder dan 7.000 vierkante meter te ontharden”, vertelt schepen Debruyne, bevoegd voor projecten openbaar domein.” “Het is bovendien een project dat heel belangrijk is binnen de Klimaatswitch die we met de stad maken”, gaat klimaat schepen Michèle Hostekint (Vooruit) verder. “We maken hier werk van de zachte stad met veel ruimte voor infiltatie, bomen, groen, beleving en levenskwaliteit.”

Volledig scherm Het beton in de omgeving van de Sint-Jozefskerk ruimt plaats voor extra groen en ontmoetinsruimte. © 3Architecten

Concreet wordt er rond de kerk net geen 3.000 vierkante meter extra groen voorzien, een verdubbeling van de huidige groene ruimte. Dit door het versmallen van de betonnen rijweg en het verbreden van de bestaande groene middenberm die biodivers aangeplant zal worden. De lindebomen en Amerikaanse eiken blijven bewaard en er worden nog tien extra bomen aangeplant. De parkeerstroken en trottoirs worden aangelegd met waterdoorlatende materialen en er wordt ingezet op hergebruik van het regenwater dat opgevangen wordt van het kerkgebouw. Rond de kerk wordt ruimte voorzien voor sport, zoals een petanqueplein vlakbij Zaal Nele, speelelementen en ontmoeting via onder meer een amfitheater achteraan de kerk. Qua mobiliteit spreekt bevoegd schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) van zacht mobiliteit. Er wordt een zone 30 ingevoerd, de school krijgt een zoen- en vormzone in de Azalelaan aan de achterkant van de kerk, de verbinding tussen de zijstraten wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt een “rechts in - rechts uit” principe ingevoerd. Fietsers en voetgangers krijgen wel een voor hen ingerichte verbinding.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de achterkant van de Sint-Jozefskerk © 3Architecten

De werken zijn maandag gestart in de Azalealaan tussen de Rumbeeksesteenweg en de Sint-Jozefskerk en gaan verder richting Guido Gezellelaan. “We kunnen vier fasen onderscheiden, waarbij elke fase wordt afgewerkt en – onder voorbehoud – wordt vrijgegeven voor verkeer”, weet schepen Debruyne. “In een eerste fase breken we op van de Rumbeeksesteenweg tot halverwege het kerkgebouw. Vervolgens doen we in diezelfde zone de omgevingwerken en in een derde fase breken we op vanaf het midden van het kerkgebouw tot aan de Guido Gezellelaan. Tot slot voeren we daar de omgevingswerken uit.”

Tegen eind dit jaar moet de hoofdmoot van de werken achter de rug zijn. Nadien volgen nog wat aanplantingen. “In januari moet alles klaar zijn”, aldus Joost Salembier, diensthoofd wegen bij de stad. “Tijdens de werken zijn er relatief eenvoudige wegomleidingen voorzien. “Tegelijk zal men in die periode al een voorsmaakje van de toekomst krijgen want het sluipverkeer wordt integraal geweerd en men zal via de Rumbeeksesteenweg en de Guido Gezellelaan moeten rijden.”

Benieuwd naar hoe de omgeving er in de toekomst uit zal zien? In de buurt van de Sint-Jozefskerk zijn niet alleen verschillende simulatiebeelden te zien, je vindt er ook QR-codes die je kan scannen en je vervolgens direct naar het voorjaar van 2023 flitsen. Meer informatie ook op www.klimaatswitch.be/sint-jozef-breekt-uit.

