48 standhouders op jobbeurs

Op dinsdag 26 april organiseert Jobevents.be, in samenwerking met VDAB en ACV, voor de achtste keer een jobbeurs in sport- en eventhal Schiervelde. Maar liefst 48 standhouders zijn tussen 13 en 16.30 uur aanwezig met honderden vacatures in diverse sectoren voor zowel arbeiders, bedienden als hoger opgeleiden. Er is zoals elk jaar een mix van grote nationale spelers zoals Bpost, Defensie, Plopsa, FOD Justitie, Aldi, Politie en Lidl én heel wat sterke regionale bedrijven zoals Joris Ide, Soubry, Bellewaerde, Mulder Natural Foods, Motena, Recticel, Maselis, Grimme Belgium en Stadsbader. De beurs in de VIP en foyer is vrij toegankelijk, maar denk er aan om je CV in meerdere exemplaren mee te nemen. Meer via www.jobevents.be.