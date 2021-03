41-jarige bestuurder sterft na klap met Tesla tegen elektriciteitspaal

Roeselare ARhus ontvangt mensenrech­ten­ac­ti­vist Jaz O’Hara tijdens webinar

19 maart Wil je meer weten over mensenrechtenactivist Jaz O’Hara of het onderzoek van Karijn Bonne? Wil je als organisatie, communicatiemedewerker, school,... beter en effectiever communiceren met personen met een migratieachtergrond? Kenniscentrum ARhus organiseert op donderdag 8 april een gratis Engelstalige webinar en ontvangt via de digitale weg zowel Jaz O’Hara, die haar project The Worldwide Tribe die zich bekommert over vluchtelingen toelicht, als Karijn Bonne, die aan de wieg stond van het #SheDIDIT-platform voor vrouwelijk ondernemend talent over etnisch-culturele achtergronden heen. De webinar start om 10 uur en duurt tot 12.45 uur. Deelnemen kan gratis maar inschrijven is een must.